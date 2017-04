Atomenergie-Organisation warnt vor Hacker- und Terrorangriffen auf Atomkraftanlagen

Quelle: www.globallookpress.com Atomenergie-Organisation warnt vor Hacker- und Terrorangriffen auf Atomkraftanlagen (Symbolbild)

Es bestehe die Gefahr, dass Nuklearanlagen in der ganzen Welt unter Hacker- und Terroristenattacken leiden könnten. Solche Besorgnisse äußerte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) am Mittwoch. Gemeinsam mit der in den USA ansässigen Organisation Nuclear Threat Initiative (NTI) hat sie die Weltgemeinschaft vor dieser Gefahr gewarnt, meldete der indische TV-Sender NDTV. Bislang sind keine solche Vorfälle bekannt.