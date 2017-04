China schießt Satelliten für schnellere Internetverbindung ins All

China hat den ersten Kommunikationssatelliten für sehr schnellen Datendurchlauf vom Typ Shijian ins Weltall geschickt, der einen schnelleren Internetzugang ermöglichen soll. Das gibt die Nachrichtenagentur Xinhua bekannt. Der Satellit soll Multimediadienste mit Datensätzen von 20GB/s anbieten, darunter auch für WLAN-Hotspots in Verkehrsmitteln. Außerdem verfügt er über eine Laser-Kommunikationsschnittstelle. Der Satellit soll die Erde 15 Jahre lang in der geostationären Umlaufbahn begleiten.

China gilt weltweit als Vorreiter in Sachen Telekommunikation und Hochgeschwindigkeits-Internet. Am 3. März hatte es die bisher umfangreichsten Tests des Mobilfunks der fünften Generation – 5G – eingeleitet. Das meldete die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Vertreter des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie. Dadurch wolle man neue mobile Kommunikationstechnologien vereinheitlichen. Am Projekt beteiligen sich große Konzerne der chinesischen Mobilfunkindustrie, darunter Huawei Technologies und ZTE. Die endgültige Inbetriebnahme von 5G ist für das Jahr 2020 geplant.