Deutsche Minister Gabriel und Müller fordern mehr Hilfe für Hungernde in Afrika

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel und Entwicklungsminister Gerd Müller haben dazu aufgerufen, mehr humanitäre Hilfe für die Hungernden in Afrika zu leisten. In Teilen Afrikas und im Jemen drohe Millionen Menschen eine Hungerkatastrophe, so Gabriel bei der internationalen Konferenz mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Berlin. Man müsse sofort helfen, damit die Menschen dort das nackte Überleben sichern könnten, zitiert ihn dpa.