Rheinmetall rüstet Schweizer Gefängnisse mit Drohnen-Abwehrsystem aus

Quelle: www.globallookpress.com Rheinmetall rüstet Schweizer Gefängnisse mit Drohnen-Abwehrsystem aus

Die Justizvollzugsanstalt Lenzburg und die interkantonale Strafanstalt Bostadel in der Schweiz werden in Kürze modernste Überwachungssysteme für den äußeren Bereich der Haftanstalten in Betrieb nehmen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall versorgt beide mit einem Drohnenabwehrsystem, gab das Unternehmen am Mittwoch laut dpa bekannt. Eine Mischung aus Radar, Infrarot-Sensoren und Videokameras soll verhindern, dass Rauschgift, Waffen oder Handys in die Haftanstalten eingeschmuggelt werden.