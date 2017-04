Schweden verschärft Antiterrorgesetz nach LKW-Anschlag

Nach dem Terroranschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm will das Land sein Antiterrorgesetz verschärfen, berichtet dpa. Bisher ist es in Schweden nur verboten, als Terrorkämpfer in den Krieg zu ziehen und Terrororganisationen zu finanzieren, aber nicht, ihnen anzugehören. «Solche Lücken sollten wir nicht haben», sagte Justizminister Morgan Johansson am Mittwoch. Ein Gesetzesvorschlag soll noch vor dem Ende der Amtszeit der aktuellen Regierung im kommenden Jahr vorgelegt werden.