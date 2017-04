Österreich schließt sich dem EU-Programm zur Flüchtlingsverteilung an

Die Ausnahmeregelung für Österreich, laut der das Land bei dem im Jahr 2015 beschlossenen Programm zur Aufnahme von Asylbewerbern aus Italien und Griechenland nicht mitgemacht hat, läuft aus. Dementsprechend will sich Österreich ferner an der Flüchtlingsverteilung in Europa beteiligen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch laut dpa mit. Diese Ausnahmeregelung hatte gegolten, weil Österreich selbst einem großen Andrang ausgesetzt war.