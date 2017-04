Waffenarsenal bei "Reichsbürger" sichergestellt

Quelle: www.globallookpress.com

Die Polizei hat in der Wohnung eines 33-Jährigen im nördlichen Landkreis Neu-Ulm in Bayern Messer, Dolche, Schwerter und Macheten gefunden. Auch Nazi-Devotionalien wie eine Reichskriegsflagge, Wehrmachtsutensilien und eine Bierflasche mit Adolf Hitlers Konterfei wurden vor einer Woche bei der richterlich angeordneten Hausdurchsuchung entdeckt. Über den Fund berichtet dpa mit Verweis auf das Polizeipräsidium in Kempten am Mittwoch.