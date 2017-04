Opferzahl nach Anschlag auf Sankt Petersburger U-Bahn wächst auf 15

Quelle: www.globallookpress.com Opferzahl nach Anschlag auf Sankt Petersburger U-Bahn wächst auf 15

In der Sankt Petersburger Militärmedizinischen Akademie ist eine weitere Person, die bei dem Terroranschlag in der Sankt Petersburger Metro verletzt worden war, ihren Verletzungen erlegen. Somit steigt die Zahl der Todesopfer der Bluttat auf 15 Menschen, einschließlich des Selbstmordattentäters, teilte die Vize-Bürgermeisterin der Stadt, Anna Mitjanina, gegenüber Interfax mit. Der Name des Verstorbenen wird nicht bekannt gegeben.