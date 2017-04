UNICEF: Boko Haram zwingt immer mehr Kinder zu Selbstmordattentaten

Die radikalislamische Terrormiliz Boko Haram setzt in den Ländern um den Tschadsee immer häufiger Kinder als Selbstmordattentäter ein. Ihre Zahl habe sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 27 verdreifacht, teilte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF am Mittwoch in einem neuen Bericht der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Region um den Tschadsee umfasst die vier afrikanischen Länder Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun.