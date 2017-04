Kopenhagen: Mutter und drei Kinder getötet, mutmaßlicher Täter ist der Familienvater

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei Kopenhagens über einen Fall von häuslicher Gewalt alarmiert. Die Patrouille entdeckte in einer Wohnung im Stadtteil Brønshøj vier Leichen und mehrere Blutspuren, berichtet die dänische Zeitung Ekstra Bladet. Ermittlungen wurden aufgenommen und brachten erste Ergebnisse bereits am Nachmittag.