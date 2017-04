Mehr als eine Tonne Kokain vor Costa Ricas Küste sichergestellt

Quelle: www.globallookpress.com Mehr als eine Tonne Kokain vor Costa Ricas Küste sichergestellt

Die Küstenwache hat in einem Boot nahe Quepos im Pazifik vor der Küste von Costa Rica 1,15 Tonnen Kokain entdeckt, gab das Ministerium für öffentliche Sicherheit laut dpa am Dienstag bekannt. Beim Einsatz wurden vier Verdächtige festgenommen. Es war eine der größten Lieferungen - im ganzen vergangenen Jahr waren in Costa Rica 16 Tonnen Kokain sichergestellt worden. Das Rauschgift wird gewöhnlich mit Schnellbooten in die Region und dann auf dem Landweg weiter in die USA gebracht.