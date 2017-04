Über 200 Flüchtlinge wegen Überfälle auf Einheimische in Serbien festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Über 200 Flüchtlinge wegen Überfälle auf Einheimische in Serbien festgenommen

Die Polizei hat über 200 Flüchtlinge in der serbischen Stadt Šid an der Grenze zu Kroatien verhaftet, schreibt Associated Press. Dem Bürgermeister Predrag Vukovic zufolge hätten die Randalierer „gestohlen, sich gegenseitig geprügelt und die Einwohner angegriffen.“ Es wird berichtet, dass beinahe alle Festgenommenen aus Afghanistan und Pakistan stammen.