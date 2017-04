Panama Papers mit Pulitzer-Preis ausgezeichnet

Quelle: www.globallookpress.com Panama Papers mit Pulitzer-Preis ausgezeichnet

Für die Enthüllung der "Panama Papers" hat das in Washington ansässige Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten (ICIJ), der in Kalifornien sitzende Medienkonzern McClatchy und der "Miami Herald" einen Pulitzer-Preis für "erklärende Berichterstattung" bekommen. Das teilten die Organisatoren am Montag in New York gegenüber dpa mit. Auch die "Süddeutsche Zeitung" war an der Enthüllung beteiligt gewesen. Die Pulitzer-Preise zeichnen allerdings nur US-amerikanischen Journalismus aus.