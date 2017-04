Fraport übernimmt offiziell 14 griechische Flughäfen

Quelle: www.globallookpress.com Fraport übernimmt offiziell 14 griechische Flughäfen

Nach monatelangen Verzögerungen hat der Flughafenbetreiber Fraport den Betrieb von 14 griechischen Regionalflughäfen offiziell übernommen. Die Konzessionsgebühr in Höhe von 1,23 Milliarden Euro wurde bereits an den staatlichen griechischen Privatisierungsfonds überwiesen, berichtet dpa unter Berufung auf die Fraport-Stelle in Frankfurt. Die Vergabe der Konzessionen über 40 Jahre gilt als eines der größten Privatisierungsprojekte im überschuldeten Griechenland.