Umfrage: Ukraine unter den drei unglücklichsten Ländern der Welt

Das US-amerikanische Forschungsinstitut Gallup Organization hat die Liste der unglücklichsten Staaten der Welt veröffentlicht. Der Studie zufolge belege die Ukraine darin den dritten Platz. So befinden sich 41 Prozent der Bevölkerung in einem Notstand. Der Wert sei der höchste, den das Institut innerhalb des Postsowjetraums je aufgezeichnet hatte und der höchste in Europa. Dabei habe lediglich einer von neun Ukrainern es in seinem Leben weit gebracht. Das entspricht neun Prozent der Bevölkerung.