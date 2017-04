Bereits über 550 Kilometer Betonmauer an türkisch-syrischer Grenze errichtet

Die Türkei hat bereits 556 Kilometer Betonmauer an der Grenze zu Syrien gebaut. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Dienstag per Twitter mit. Im Januar hatte die Behörde bekannt gegeben, dass die Türkei sich mit einer 330 Kilometer langen Mauer von Syrien und dem Irak abgegrenzt hat.