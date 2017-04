Obama besucht Deutschland zum Evangelischen Kirchentag

Quelle: www.globallookpress.com Obama besucht Deutschland zum Evangelischen Kirchentag

Der frühere US-Präsident Barack Obama reist im Mai zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland. Das gab die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Kirchenkreise bekannt. Die Veranstalter des Festes, das in Berlin und Wittenberg stattfindet, wollen im Laufe des Tages Details zum Besuchsprogramm bekanntgeben. Barack Obama ist Protestant und gehörte früher einer christlichen Kirchengemeinde in Chicago an.