Terrorverdächtiger von Stockholm gesteht Lkw-Anschlag

Quelle: Reuters

Der festgenommene 39-jährige Usbeke, dessen Name nicht genannt wird, hat den mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm gestanden. Das sagte sein Anwalt am Dienstag bei der Verhandlung über einen Antrag auf Haftbefehl gegen den Mann, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Der restliche Teil der Anhörung vor einem Haftrichter fand hinter verschlossenen Türen statt.