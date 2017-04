Nordkorea bereit, auf alle Provokationen der USA zu reagieren

Nordkoreas Außenministerium hat erklärt, dass die Verlegung eines US-Marine-Kampfverbandes zur Koreanischen Insel auf aggressive Absichten der Vereinigten Staaten hinweisen, auf die Nordkorea bereit ist, zu antworten. Das berichtete die Nordkoreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA). Die Entsendung des US-Marine-Kampfverbands nach Korea "beweist, dass das Szenario eines US-Einmarsches in Nordkorea eine ernste Stufe erreicht hat“, zitiert die Agentur den Sprecher des Außenministeriums.

Falls die USA sich für Kriegshandlungen gegenüber Nordkorea entscheiden würden, werde das Land darauf entsprechend reagieren. Nordkorea sei immer bereit, „sich mit Waffen zu verteidigen“. Am Samstag war bekannt worden, dass die USA angesichts des fortschreitenden Raketen- und Atomprogramms in Nordkorea einen Marine-Kampfverband in die Region verlegen. „Wir haben das Gefühl, dass eine verstärkte Präsenz nötig ist“, sagte ein US-Regierungsvertreter gegenüber Reuters.