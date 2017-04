Telefonat mit Trump: May und Merkel unterstützen US-Angriff

Quelle: www.globallookpress.com Telefonat mit Trump: May und Merkel unterstützen US-Angriff

US-Staatsoberhaupt Donald Trump hat am Montagabend in getrennten Telefongesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britischen Premierministerin Theresa May über den US-Angriff in Syrien beraten, meldet Reuters. Nach Angaben des Weißen Hauses hätten Merkel und May den Luftangriff unterstützt. Sowohl Merkel als auch May seien mit Trump dabei einig, dass der syrische Präsident Baschar al-Assad zur Verantwortung gezogen werden müsse, so dpa.