Marokkaner wegen mutmaßlich geplantem Anschlag auf russische Botschaft in Gewahrsam genommen

Quelle: www.globallookpress.com Marokkaner wegen mutmaßlich geplanten Anschlag auf russische Botschaft in Gewahrsam genommen

Die Polizei hat den marokkanischen Flüchtling Mohammed B.-H. in einer Unterkunft für Asylbewerber in Borsdorf bei Leipzig wegen Terrorverdachts festgenommen. Laut Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz soll er einen Anschlag auf die russische Botschaft in Berlin geplant haben, schreibt der Tagesspiegel. Das Amtsgericht Leipzig ordnete für den 24-Jährigen 14 Tage Polizeigewahrsam an und leitete eine Ermittlung ein.