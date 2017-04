UNO weiht Ausstellung zu Ehren russischer Friedensstifter ein

Quelle: Sputnik UNO weiht Ausstellung zu Ehren russischer Friedensstifter ein

Im UN-Hauptquartier in New York ist eine Fotoausstellung eröffnet worden, die dem 25. Jahrestag des Beginns der Friedenseinsätze des russischen Innenministeriums unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationengewidmet ist. Der Zeitung Gaseta.ru zufolge wurden die exponierten Aufnahmen in den Jahren 1992 bis 2017 gemacht. Als Organisatoren der Ausstellung treten die Mitglieder der russischen UN-Mission sowie die Vertreter des russischen Konsulats in New York auf.