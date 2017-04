Türkische Generalkonsulate mit verdächtigen Briefen konfrontiert

Im Vorfeld der Abstimmung über das von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidialsystem sind am Montag bei mehreren türkischen Generalkonsulaten in Deutschland Briefe mit verdächtigen Substanzen eingegangen. Berichte über Funde lagen der Deutschen Presse-Agentur aus den Vertretungen in Frankfurt, Mainz, Hamburg, Hannover und Essen vor. Dort kam es zu teils größeren Polizei- und Feuerwehreinsätzen. An keinem der Orte entpuppte sich die Substanz jedoch als gefährlich.