Südossetien: Neuer Präsident und neuer Staatsname gewählt

Quelle: Sputnik

Am Sonntag fanden in Südossetien Präsidentschaftswahlen statt. Gleichzeitig entschieden die Südosseten in einem Referendum über den Namen ihrer Republik. Obwohl die Stimmenauszählung noch nicht beendet sei, liege der Parlamentsvorsitzende Anatoli Bibilow vorn, verlautete aus der Zentralen Wahlkommission der Republik. Nach der Auszählung von 35 Prozent der Stimmen wurde bekannt, dass über 78 Prozent der Wähler für die Umbenennung von Südossetien in den Staat Alanien gestimmt haben.