Tankstelle bei Moskau beschossen

Quelle: Sputnik

Unbekannte haben am Montag eine Tankstelle an der Autobahn M4 Don beschossen, berichtet gazeta.ru unter Berufung auf den Pressedienst der Polizei des Moskauer Gebiets. Augenzeugen zufolge sei ein Linientaxi an die Tankstelle gefahren, in dem etwa 20 Männer waren, wie die Bürgern der kaukasischen Republiken aussahen. Sie eröffneten das Feuer. Nach unbestätigten Angaben sei eine Person getötet und zwei weitere verletzt worden. Die Polizei und eine Ermittlungskommission sind am Tatort im Einsatz.