Quelle: www.globallookpress.com Deutschland empfängt über 47.000 Asylsuchende seit Jahresanfang

Seit Jahresbeginn sind knapp 47.300 Asylsuchende nach Deutschland eingereist. Davon kamen im März 14.976 und damit ähnlich viele wie in den beiden Vormonaten, teilte das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin gegenüber Reuters mit. Die Hauptherkunftsländer seien Syrien, der Irak und Afghanistan gewesen. Von Januar bis März habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über 222.395 Asylanträge entschieden.