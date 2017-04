Selbstmordanschlag in Ausbildungslager der somalischen Streitkräfte – mindestens zehn Tote

Ein Attentäter in militärischer Uniform hat sich in einem Ausbildungslager der somalischen Streitkräfte in Mogadischu in die Luft gesprengt, meldet dpa mit Verweis auf einen ranghohen Militärangehörigen. Mindestens zehn Menschen sind umgekommen, wenigstens 15 weitere wurden verletzt. Zum Anschlag bekannte sich die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab in einer im Radio verbreiteten Botschaft.