Quelle: www.globallookpress.com Britischer Außenminister schließt neuen US- Luftangriff in Syrien nicht aus

Washington könnte einen neuen Raketenangriff in Syrien ausführen. Das hat der britische Außenminister Boris Johnson in einem Interview für die Zeitung The Sun erklärt. Ihm zufolge hätten die USA mit ihren Handlungen in Syrien „eine eindeutige und einhellige Botschaft“ des Westens gesandt.