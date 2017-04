Bombenfund in Oslo: Festgenommener soll 17-jähriger Russe sein

Der Festgenommene nach dem Bombenfund in Oslo soll ein 17-jähriger russischer Staatsbürger sein. „Beim Treffen haben Norwegens Behörden keine Dokumente bereitgestellt, die die russische Staatsbürgerschaft des Festgenommenen bestätigen würden. Sie haben versprochen, dies in der nächsten Zeit zu machen. Nach Angaben der Botschaft ist der Gefasste wirklich ein Staatsbürger Russlands, der in Norwegen mit den Eltern wohnt“, heißt es in einem Bericht der russischen Botschaft in Oslo.