Russland gewährt Weißrussland eine Milliarde Dollar Kredit

Quelle: Sputnik Weißrusslands Vizepremier Wladimir Semaschko

Moskau wird Minsk einen Kredit in Höhe von bis zu einer Milliarde US-Dollar gewähren. Das teilte der weißrussische Vizeministerpräsident, Wladimir Semaschko, in einem Interview für den Sender ONT am Sonntagabend. „Es wurde noch ein Auftrag erteilt, zusätzlich rund eine Milliarde Dollar Kredit unter guten Bedingungen bereitzustellen“, sagte er.