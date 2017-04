Russische Militärs verteilen unter Syrern über fünf Tonnen humanitäre Hilfe

Quelle: Sputnik

Binnen 24 Stunden hat das das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien sieben humanitäre Operationen durchgeführt, darunter sechs in der Provinz Aleppo und eine in Latakia. Bewohner der Ortschaften al-Sukari, Balat, Karm al-Bek und Ashrafia in Aleppo bekamen 2.000 Portionen warmes Essen und Brot. In die Orte al-Hader und Hlisia in Aleppo und Jiblaia in Latakia lieferten russische Soldaten 500 Portionen warmes Essen, 500 Lebensmittelpakete und 1,5 Tonnen Lebensmittel.