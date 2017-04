Schwedische Polizei nimmt zweite Person nach Lkw-Anschlag in Stockholm fest

Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm hat die Polizei am Sonntagmorgen eine zweite Person unter Terror- und Mordverdacht festgenommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Details zu der Festnahme wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekanntgeben. Einen 39-jährigen Usbeken hatten die Ermittler bereits am Freitagabend festgenommen.