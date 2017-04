Alexis Tsipras knüpft Reform-Umsetzung an Schuldenerleichterungen

Quelle: www.globallookpress.com Alexis Tsipras knüpft Reform-Umsetzung an Schuldenerleichterungen

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras knüpft die Umsetzung der vereinbarten weiteren Wirtschaftsreformen an Schuldenerleichterungen an, berichtet Reuters. Griechenland hat am Freitag mit den Gläubigern im monatelangen Streit über Reformen die größten Hürden ausgeräumt und damit den Weg für die Auszahlung weiterer Milliardenhilfen geebnet. Der Primärüberschuss soll sich im Jahr 2018 und auch mittelfristig auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung belaufen.