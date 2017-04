Tote und Verletzte bei Explosion vor Kirche in Alexandria

© Google Maps

An diesem Palmsonntag hat sich in Ägypten eine zweite Explosion unweit einer Kirche ereignet. Diesmal jagte sich ein Selbstmordattentäter vor der koptischen Sankt-Markus-Kathedrale in Alexandria in die Luft. Nach jüngsten Angaben fielen der Bombenattacke elf Menschen zum Opfer. Weitere 66 erlitten Verletzungen. Zum Zeitpunkt der Explosion zelebrierte der koptische Patriarch von Alexandrien, Tawadros II., in der Kirche eine Messe. Er wurde nicht verletzt.