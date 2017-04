Tourist stirbt bei Absturz von Heißluftballon in Türkei

Bei der türkischen Stadt Nevşehir in Kappadokien ist am Sonntag ein Heißluftballon mit Touristen an Bord abgestürzt, berichtet RIA Nowosti. Dabei kam ein Franzose ums Leben. Weitere 20 Menschen aus Frankreich, Kolumbien und der Türkei erlitten Verletzungen. Die Nachrichtenagentur DHA teilte mit, dass der Ballon wegen starker Winde gegen eine Hochspannungsleitung geprallt und abgestürzt sei.