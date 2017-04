Südossetien wählt Staatschef

Quelle: Sputnik Südossetien wählt Staatschef

An diesem Sonntag finden in Südossetien die Präsidentschaftswahlen statt. Im Land sind 77 Wahllokale geöffnet. Die wahlberechtigten Bürger können ihre Stimme auch in vier Wahllokalen in Russland und in einem Wahllokal in Abchasien abgeben. Der Urnengang wird bis 20 Uhr Ortszeit dauern.