USA verlegen Marine-Kampfverband in Richtung Korea

Quelle: Reuters

Angesichts des fortschreitenden Raketen- und Atomprogramms in Nordkorea verlegen die USA einen Marine-Kampfverband in die Region. Ein Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe sind auf dem Weg aus Singapur zu der Koreanischen Halbinsel. „Wir haben das Gefühl, dass eine verstärkte Präsenz nötig ist“, sagte ein US-Regierungsvertreter am Samstag gegenüber Reuters. Dies sei auch eine Demonstration der Stärke.