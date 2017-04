Proteste gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro münden erneut in Gewalt

Quelle: Reuters

Am Samstag sind wieder Tausende Gegner des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro landesweit auf die Straße gegangen. Die Polizei blockierte den Marsch in der Hauptstadt Caracas. Zahlreiche Metro-Stationen wurden geschlossen. An großen Straßen wurden Kontrollstellen eingerichtet. Der Protest der Opposition mündete erneut in Auseinandersetzungen mit der Polizei.