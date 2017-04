Bombenähnlicher Fund in Oslo - Polizei befragt Verdächtigen

Die Polizei in Oslo hat in der Nacht zum Sonntag einen bombenähnlichen Gegenstand unschädlich gemacht, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Der verdächtige Gegenstand, der in einer Plastiktüte lag, wurde am späten Samstagabend nahe der Innenstadt der norwegischen Hauptstadt entdeckt. Eine Spezialeinheit der Polizei rückte daraufhin aus und sprengte den Gegenstand kontrolliert.