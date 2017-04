Terroranschlag in Stockholm: Polizei schließt mehrere Täter nicht aus

Die Polizei in Stockholm schließt nicht aus, dass an dem Lkw-Anschlag mit vier Toten mehrere Täter beteiligt waren, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. „Wir können weiter nicht ausschließen, dass mehr Personen in die Attacke verwickelt sind“, erklärte der Chef der Sicherheitspolizei, Dan Eliasson, am Samstag auf einer Pressekonferenz. Es werde weiter ermittelt.