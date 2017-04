Chinesische Behörden registrieren erste Ansteckung mit Vogelgrippe in Tibet

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Einwohner von Tibet hat sich mit dem H7N9-Virus angesteckt, berichtet RIA Nowosti. Bei dem Erkrankten handelt es sich um einen 41-jährigen Mann, der in diesem Februar aus der Provinz Sichuan nach Lhasa umgesiedelt ist. Der Patient verkaufte auf dem örtlichen Markt Geflügel. Erste Symptome entwickelten sich bei dem Mann am 2. April. Die Diagnose Vogelgrippe wurde am Folgetag bestätigt.