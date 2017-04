Kosmonaut Georgi Gretschko ist tot

Quelle: Sputnik Kosmonaut Georgi Gretschko ist tot

Der Kosmonaut Georgi Gretschko ist am frühen Samstagmorgen im Alter von 85 Jahren gestorben, berichtet TASS. Die Tochter des zweifachen Helden der UdSSR teilte gegenüber der Nachrichtenagentur mit, dass ihr Vater in der letzten Zeit an mehreren chronischen Krankheiten gelitten habe. Zuvor war Georgi Gretschko in einem schweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden.