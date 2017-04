Mindestens zwei Menschen sterben bei Hauseinsturz in Polen

© Twitter / @kielba_sa

In der westpolnischen Stadt Świebodzice ist am Samstagmorgen ein zweistöckiges Ziegelhaus eingestürzt, berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Örtliche Medien berichteten von mindestens zwei Todesopern und mehreren Verletzten. Zum Zeitpunkt der Tragödie könnten sich im Gebäude 18 Menschen befunden haben. Die Bergungsoperation dauert an.