Teheran fordert unabhängige Untersuchung von Giftgas-Einsatz in Syrien

Quelle: www.globallookpress.com

Der Iran hat eine unabhängige Untersuchung des mutmaßlichen Giftgas-Einsatzes in Syrien gefordert, berichtet Reuters. Es müsse ein unparteiisches Gremium gebildet werden, das die Herkunft der toxischen Substanzen herauszufinden soll, sagte Präsident Hassan Rohani am Samstag. Zugleich warnte er vor einer Eskalation des Extremismus in der Region nach dem US-Raketenangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt.