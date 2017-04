Ukrainische Nationalisten blockieren Russlands Vertretung in Kiew

Quelle: Sputnik Ukrainische Nationalisten blockieren Russlands Vertretung in Kiew (Symbolbild)

Radikale Mitglieder der ukrainischen Partei Nationalkorps haben am Samstag den Eingang zu der russischen Föderalagentur für internationale Zusammenarbeit (Rossotrudnitschestwo) in Kiew versperrt, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Wie der Pressesprecher der russischen Botschaft in der Ukraine, Oleg Grischin, erklärte, hätten sich an der Aktion rund 20 Extremisten beteiligt. Die Polizei musste ihr Aufgebot vor Ort verstärken.