Russische Militärs verteilen unter Syrern rund 4,5 Tonnen Hilfsgüter

In den vergangenen 24 Stunden hat das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien sieben humanitäre Operationen durchgeführt, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die Wohltätigkeitseinsätze fanden am Freitag in den Provinzen Aleppo und Dera statt. Unter den Einheimischen wurden rund 4,5 Tonnen Hilfsgüter verteilt.