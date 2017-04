Russisches Verteidigungsministerium stellt Hotline-Kanäle mit Pentagon in Syrien ein

Das Verteidigungsministerium Russlands hat an das Pentagon eine diplomatische Note geschickt. Laut dem Dokument wird die Unterhaltung von Hotline-Kanälen, die zur Vorbeugung von Zwischenfällen im syrischen Luftraum dienten, eingestellt. "Information der US-Medien, dass das Verteidigungsministerium Russlands die Kommunikationskanäle ‚offen hält‘, entspricht der Realität absolut nicht", erklärte der offizielle Sprecher der Behörde, Generalmajor Igor Konaschenkow.

Am Freitagmorgen hat Russland das Memorandum mit den USA zur Vorbeugung von Zwischenfällen im Luftraum über Syrien zeitweilig ausgesetzt. Das gab das russische Außenministerium in einer Stellungnahme bekannt. Die Behörde hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgerufen, eine Sondersitzung zur Besprechung der Situation in der Provinz Homs durchzuführen.

Selbst die Präsenz der Armeeangehörigen der USA und anderer Länder auf dem Territorium Syriens ohne Zustimmung der Regierung dieses Landes oder des UN-Sicherheitsrates ist ein grober, klarer und unbegründeter Verstoß gegen das Völkerrecht", heißt es im Bericht des Außenministeriums.

"Wenn man das früher mit dem Kampf gegen den Terrorismus begründete, handelt es sich nun um einen Aggressionsakt gegen das souveräne Syrien. Die Handlungen der USA heute Nacht zerstören die russisch-amerikanischen Beziehungen nur weiter".