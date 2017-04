Brandenburger Tor nach Anschlag in Stockholm in schwedischen Nationalfarben nicht beleuchtet

Das Brandenburger Tor in Berlin wird in den schwedischen Nationalfarben nicht angestrahlt, teilte der Senat auf Anfrage der dpa mit. Somit wird Berlin seine Solidarität mit Stockholm durch Beluchtung nicht äußern, wie es mit dem Anschlag in St. Petersburg diese Woche der Fall war. Die russische Stadt sei keine Partnerstadt von Berlin, hieß es zur Begründung. Stockholm ist ebenso keine Partnerstadt von Berlin.