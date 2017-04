Mehr als ein Drittel der Türken in Deutschland hat bisher gewählt

Mehr als ein Drittel der Türken in Deutschland hat bisher gewählt

Vor dem Ende der Abstimmung über das türkische Verfassungsreferendum im Ausland haben mehr als ein Drittel der in Deutschland wahlberechtigten Türken ihre Stimme abgegeben. Bis einschließlich Donnerstag beteiligten sich rund 37,22 Prozent oder 532.227 der 1.430.126 in Deutschland registrierten türkischen Wähler an dem Referendum. Das teilte die Wahlkommission in Ankara am Freitag auf dpa-Anfrage mit.