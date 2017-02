Donald Trump: „Ich habe seit zehn Jahren nicht mehr nach Russland telefoniert“

Bei einer Pressekonferenz haben Journalisten den US-Präsidenten Donald Trump um eine Stellungnahme zur Frage der Berufung eines Sonderermittlers zu Russland gefragt. Der Staatschef ließ dieses Ansinnen unbeantwortet. Danach wandte er sich aber an die Geschäftsleute an seinem Tisch und sagte: "Ich habe seit zehn Jahren nicht mehr nach Russland telefoniert". Das berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Am 11. Januar hat der designierte US-Präsident Donald Trump Meldungen dementiert, denen zufolge Russland versucht, ihn unter Druck zu setzen. Das hat er in seinem Twitter-Account geschrieben. "Ich habe nichts mit Russland zu tun - keine Deals, keine Darlehen, kein nichts!", so Trump.